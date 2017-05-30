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Військового, який воював на Донбасі на боці бойовиків, звільнили з армії США

12:40, сьогодні 1199 Читать новость на русском
Військового з армії США через Донбас
Військового з армії США через Донбас / dn.depo.ua

З армії США звільнили найманця, який воював на Донбасі проти українських військових. Причини звільнення не вказали.

Про це пише The Washington Post.

29 річний Гійом Кувельє успішно пройшов курс молодого бійця та почав проходити службу на Гавайських островах. Однак, з'ясувалося, що так званий "бойовий шлях" він почав найманцем в Україні у 2014-2015 роках. Усе це було задокументовано на фото і відео.

Гійом Кувельє фігурує в сюжетах, присвячених діяльності міжнародних підрозділів найманців та бойовиків на території Донбасу. Сам же Гійом пояснює, що воював на боці російських бойовиків, бо Росія слугує для нього зразком та уособлює силу.

За попередньою інформацією, в армії США не були проінформовані про минуле бійця. Зараз щодо нього почали внутрішнє розслідування.

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Теги: Україна Війна на Донбасі США
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