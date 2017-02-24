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Візажист відтворила вагітну Бейонсе на своєму тілі

20:00, сьогодні 74 Читать новость на русском
Співачка Бейонсе
Співачка Бейонсе / Фото з відкритих джерел

Візажист Ясміна Даніель відтворила на власних губах вагітну Бейонсе з її чарівної фотосесії.

25-річна дівчина вже давно публікує свої роботи в соцмережі Instagram під ніком MissJazminaD. На сторінку підписано більше одного мільйона користувачів.

Візажист розповіла, що на роботу такого творіння, вона витратила приблизно чотири години та використала 11 кольорових відтінків рідких помад.

"Я знаю, що на мою сторінку підписано багато фанів Бейонсе. Це для вас! Відзначте тут зірку, якщо ви думаєте, що їй сподобається",
- написала Ясміна під фото.

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Теги: LifeStyle
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