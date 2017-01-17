Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США

Віце-президент США Джозеф Байден завітав до Києва за кілька днів до закінчення своїх повноважень, адже після 20 січня в США буде сформована нова адміністрація президента Дональда Трампа. Чому до України приїжджав американський високопосадовець і які результати візиту – в матеріалі сайту "24".

Україна залишається пріоритетом для США

Рішення про зустріч з високопосадовцем із адміністрації Барака Обами президент Петро Порошенко прийняв буквально за кілька днів до того, як новим главою Білого дому офіційно стане Дональд Трамп. Візит мав відбутися після президентських виборів у США в листопаді 2016 року, однак перемога Дональда Трампа змінила плани. Можливо, глава України вагався в доцільності такої зустрічі.



В адміністрації Обами Байден займався українським питанням

Джозеф Байден курирував Україну в адміністрації Обами і зробив чимало для нашої держави після того, як Росія анексувала Крим і розпочала військову агресію на Донбасі. Він також сприяв налагодженню внутрішнього діалогу в українській владі. Як зазначає політтехнолог Тарас Березовець, Байден став посередником між президентом, прем'єр-міністром і головами парламентських фракцій.

В особливих випадках, коли вимагали обставини, Байден сідав у літак і прилітав до Києва залагоджувати чергову політичну кризу і зміцнити владу в її прагненні до реформ. За 3 роки Байден став, по суті, однією з ключових фігур в політичному житті України,

– написав він у Facebook.

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, візит Байдена в Київ – цілком закономірний і радше символічний для самого американського чиновника.

Байден курирував Україну в адміністрації Барака Обами і певною мірою прив'язався до нашої країни. Тому його приїзд – вираз особливої симпатії до нас. Але цей візит знаковий, оскільки підтверджує, що Україна залишається пріоритетом для зовнішньої політики США,

– наголошує Фесенко.

Крім того, як зауважує експерт, в США є поняття спадкоємності політики, на відміну від України, де є погана звичка все рвати після приходу нового президента або прем'єра і починати все з чистого аркуша. Зовнішня політика США при Трампі, вважає Володимир Фесенко, навряд чи кардинально відрізнятиметься від курсу Обами.

На думку директора Центра суспільних відносин Євгена Магди, Байден показав українським політикам, що свої повноваження потрібно виконувати до останнього дня перебування на посаді. До того ж, одна з цілей його візиту – проведення для українського керівництва політичних консультацій з приводу нового керівництва США.

Дональд Трамп навряд чи буде безпосередньо займатися Україною. Швидше за все, це буде сфера або майбутнього віце-президента Майка Пенса, або держсекретаря Рекса Тіллерсона. Байден як людина, яка їх добре знає, провів такий діалог,

– говорить Магда.

Тарас Березовець підкреслює: Пенс відомий своєю безкомпромісною позицією щодо Росії і висловлювався за надання більшого пакету допомоги Україні.

"За інформацією з Вашингтона, команда Байдена контактувала з командою Пенса в частині продовження спадщини політики Байдена по Україні і отримала позитивну відповідь", – зазначив експерт.

Антиросійські санкції не знімуть, фінансову допомогу продовжать

Віце-президент США Джозеф Байден у Києві зустрівся з президентом Петром Порошенком і прем’єром Володимиром Гройсманом. Під час спільного брифінгу з Порошенком Байден заявив, що санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, мають зберігатися доти, поки Кремль не поверне Україні півострів.

Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і "Великої сімки" ми дали зрозуміти, що санкції повинні тривати, поки Росія повністю, підкреслюю – повністю – не виконає свої зобов'язання по Мінських домовленостях,

– наголосив Байден.

За його словами, політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки. Байден пообіцяв що Америка продовжить надавати фінансову і матеріальну допомогу Україні у війні проти Росії.

"США продовжать надавати гроші для підтримки вашого війська і спеціальних сил, щоб підтримати вашу готовність, медичне обладнання – все те, що рятує життя і допомагає вам захищатися", – сказав віце-президент США.

Американський політик також закликав українців продовжувати боротись з корупцією.



Санкції не знімуть, але можуть пом’якшити

Втім, зауважує Володимир Фесенко, ситуація з антиросійськими санкціями непроста. Навряд чи варто очікувати на повне скасування санкцій – як зі сторони США, так і з боку Європи. Але їх пом'якшення можливо.

"Є санкції по Криму. Вони менш значущі і об'ємні і, швидше, персоніфіковані. Вони збережуться, оскільки це покарання за анексію півострова. Що стосується економічних санкцій, то коригування можуть бути", – вважає експерт.

На думку Євгена Магди, антиросійські санкції накладені свого часу рішенням президента Барака Обами. Є санкції, за які проголосував у цілому Конгрес.

Звичайно, що Трамп може скасувати рішення Обами. Але сумнівно, що це відбудеться в перші сто днів його президентства. Тема санкцій залишається на порядку денному, в тому числі і американсько-російських відносин,

– наголошує політолог.



Надання зброї Україні залишається під великим питанням

Що стосується фінансової допомоги, то, на переконання Магди, вона не стане меншою. США, як і раніше, підтримуватимуть Україну, оскільки зараз республіканці контролюють обидві палати Конгресу і тепер – вже й Білий Дім. А от надання зброї Україні залишається під питанням.

Оборонне і летальне озброєння – це предмет серйозного політичного процесу. Республіканці до цієї теми, коли були в опозиції до Обами, ставилися більш радикально. Але точка зору часто визначається місцем сидіння. Наступальне летальне озброєння у будь-якому випадку ми не отримаємо. Але шанси на отримання оборонного летального озброєння є,

– говорить Магда.

Чим більше друзів в України за кордоном, тим краще

Експерти переконані: візит Джозефа Байдена до України важливий. Чим більше буде в України друзів за кордоном, говорить Володимир Фесенко, тим краще. І хоча адміністрація змінюється – це своєрідний сигнал як для самої України, так і для наступної адміністрації Дональда Трампа, що про Україну не можна забувати. До того ж, зауважує експерт, ще невідомо, як далі буде складатися кар'єра Байдена.

Є інформація, що він може бути одним з потенційних кандидатів на пост президента США на наступних виборах у 2020 році. У будь-якому випадку для України підтримка значущих авторитетних фігур у США важлива,

– підкреслив Фесенко.



При непередбачуваності Трампа Україні потрібно готуватися до будь-яких рішень

Однак Україні необхідно готуватися до того, що Дональд Трамп буде змінювати свою зовнішню політику, зокрема щодо Росії. Американський президент уже заявив, що готовий запропонувати Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

Заява Трампа щодо обмеження ядерного потенціалу – одна із заготовок нового президента. Може йти мова і про інші пропозиції Москві. Він торгуватиметься і пропонуватиме різні зустрічні варіанти. Трамп не скаже просто Путіну: давайте дружити. Накопичилося багато проблем, і він буде чекати пропозицій і від Росії,

– вважає Фесенко.

На думку політолога, Трамп не обмежиться переговорами щодо скорочення Росією ядерного потенціалу.

Ось візьміть програму НАТО протиракетної оборони, яка дуже хвилює Росію. Але і США можуть сказати про те, що Москва розмістила ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградській області, активно мілітаризує Крим, і треба робити якісь кроки щодо демілітаризації. США будуть пропонувати Росії зменшити присутність ядерної зброї на кордоні з НАТО. Тут дуже багато непростих питань і не треба чекати швидких результатів,

– зазначає Фесенко.

Тому, хоча візит Джозефа Байдена має серйозне значення для України, все ж, як зазначає український дипломат Богдан Яременко, Україні потрібно звертати увагу на реальні кроки і жести партнерів. Байден – впливовий американський політик, але новий президент Трамп далеко не завжди стане рахуватися з представниками адміністрації Обами. Він, вочевидь, з соратниками з Республіканської партії часто буде займати різні позиції щодо важливих питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

Особливо покладатися на заяви Байдена не треба. Він, можливо, підтримуватиме і допомагатиме Україні в межах своїх повноважень. Головне – Україні потрібно самій робити реальні кроки, зокрема, проводити реформи для зміцнення української економіки і боротьби з корупцією. Розраховувати на підтримку і допомогу західних партнерів можна лише довівши, що Україна цікава і інвестиційно приваблива держава, а не суцільний згусток проблем.

Читайте також: ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки