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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу

22:15, сьогодні 111 Читать новость на русском
Байден востаннє на посаді віце-президента США мав вызит в Україну
Байден востаннє на посаді віце-президента США мав вызит в Україну / Getty images

16 січня Джозеф Байден востаннє на посаді віце-президента США прибув з візитом в Україну.

Літак Байдена приземлився у Борисполі рано-вранці, бо вже на 7:30 ранку у нього була запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Одразу після неї віце-президент США вирушив на зустріч в Адміністрації Президента Петром Порошенком.

Байден запевнив, що США й надалі матеріально і фінансово підтримуватимуть українську армію та зробив важливу заяву щодо продовження антиросійських санкцій.

Читайте також: Джо Байден в Україні: коротко про головне

Криваві "бурштинові" війни спалахнули на Житомирщині

У місті Олевськ, що на Житомирщині, сталася масова стрілянина, внаслідок якої є жертви і поранені.

Як повідомив депутат обласної ради Олександр Ніколайчук, інцидент трапився в центрі Олевська в ніч з 15 на 16 січня. За його словами, причиною стрілянини є розбірки через незаконний видобуток бурштину.

Група невідомих, яка приїхала на місце події на трьох автомобілях, відкрила вогонь з автоматичної зброї по людях, які зібралися біля кав'ярні.

Водночас у поліції підтвердили, що внаслідок нічної стрілянини одна людина загинула, а шестеро зазнали поранень.

Вдень 16 січня На центральній площі Олевська місцеві мешканці вийшли на мітинг. Люди вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.

Турецький вантажний літак розбився в Киргизстані

В ніч на 16 січня вантажний літак Boeing 747 турецької авіакомпанії Turkish Airlines розбився в районі дачного селища під Бішкеком.

Лайнер виконував рейс із Гонконгу і зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Манас у столиці Киргизстану. Він впав на приватні житлові будинки, 15 з яких майже повністю зруйнував.

Внаслідок аварії літака за останніми даними загинуло щонайменше 37 людей.

Попередньою причиною катастрофи називають погодні умови і те, що пілот проскочив злітно-посадкову смугу при заході на посадку.

Як Трамп на баяні грав

Австралійський блогер Х'ю Паркінсон показати, як новообраний президент США Дональд Трамп вміє вправно "грати" на акордеоні під час своїх публічних виступів.

Анонс

17 січня Верховна Рада збереться на перше пленарне засідання у новому році.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко США Житомир Кримінал Зброя Володимир Гройсман Дональд Трамп Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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