  • укр
  • рус
01:35
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
Випуск новин
00:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Візит Байдена в Україну: в уряді назвали головні цілі

00:40, сьогодні 630 Читать новость на русском
Байден востаннє на посаді віце-президента США прилетів в Україн
Байден востаннє на посаді віце-президента США прилетів в Україн / www.gettyimages.com

Візит віце-президента США Джозефа Байдена в Україну є необхідним кроком.

Про це в коментарі "Обозревателю" сказав директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну Вадим Трюхан.

В адміністрації президента Барака Обами саме Байден відповідав за так зване українське досьє. Тому цілком логічно, що перед передачею справ адміністрації Дональда Трампа була поставлена певна крапка у цьому періоді американо-українських відносин. Візит є дуже логічним і необхідним. Особливо в контексті того, що відносини між Дональдом Трампом і Петром Порошенко поки не врегульовані,
– пояснив Трюхан.

Він також назвав головні цілі візиту Байдена.

"Перша мета – дати якісь рекомендації, яким чином Україні налагодити відносини з Трампом. Друга – показати сталість у відносинах між Україною і США. Третя – показати Росії, що як мінімум на рівні однієї з американських партій України збереже підтримку. А для Києва цей візит – можливість висловити подяку Байдену і показати, що Україна дружить не тільки за посади, а й за справи", – підсумував Трюхан.

Нагадаємо, 16 січня вранці літак Байдена приземлився у Борисполі. Спершу у нього була запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, а після цього відбулася зустріч в Адміністрації Президента з Петром Порошенком.

Теги: Україна Політика США Дональд Трамп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит Байдена,
16 січня, 22:15 Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу
497
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 4555
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
16 січня, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 2165
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
16 січня, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 21 1653
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
16 січня, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2317
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Над прапором України поглумилися у Кривому Розі
16 січня , 00:52
В Україні оголосили штормове попередження
 27 грудня 2016 , 10:26
Міносвіти змінило правила вступу на спеціальність "Право"
 сьогодні , 01:23
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук