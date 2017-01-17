Візит Байдена в Україну: в уряді назвали головні цілі

Візит віце-президента США Джозефа Байдена в Україну є необхідним кроком.

Про це в коментарі "Обозревателю" сказав директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну Вадим Трюхан.

В адміністрації президента Барака Обами саме Байден відповідав за так зване українське досьє. Тому цілком логічно, що перед передачею справ адміністрації Дональда Трампа була поставлена певна крапка у цьому періоді американо-українських відносин. Візит є дуже логічним і необхідним. Особливо в контексті того, що відносини між Дональдом Трампом і Петром Порошенко поки не врегульовані,

– пояснив Трюхан.

Він також назвав головні цілі візиту Байдена.



"Перша мета – дати якісь рекомендації, яким чином Україні налагодити відносини з Трампом. Друга – показати сталість у відносинах між Україною і США. Третя – показати Росії, що як мінімум на рівні однієї з американських партій України збереже підтримку. А для Києва цей візит – можливість висловити подяку Байдену і показати, що Україна дружить не тільки за посади, а й за справи", – підсумував Трюхан.

Нагадаємо, 16 січня вранці літак Байдена приземлився у Борисполі. Спершу у нього була запланована зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, а після цього відбулася зустріч в Адміністрації Президента з Петром Порошенком.