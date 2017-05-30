Візит Путіна до Макрона зобразили у в'їдливій карикатурі про бідність росіян

Відомий російський художник Сергій Йолкін опублікував нову карикатуру на візит президента РФ Володимира Путіна до новообраного президента Франції – Еммануеля Макрона.

Художник зобразив Путіна, який промовляє по телефону фразу: "Якщо селяни не можуть сіяти хліб, то нехай сіють тістечка".

В оригіналі ця фраза звучить дещо інакше. Ці знамениті слова промовила королева Марія Ануанетта голодним французьким селянами в 1766 році. Звучали ці слова так – Qu'ils mangent de la brioche (переклад: "Якщо народу не вистачає хліба, нехай їсть тістечка".

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Саме за цю фразу, до речі, королеву стратили – їй відрубали голову на гільйотині.