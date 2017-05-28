"Візьми котика додому" – українські актори зворушили благодійним проектом

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Київський міні-притулок «Котячий будинок» провів благодійний фотопроект "Візьми котика додому", до якого долучились українські актори.
Про це пише видання Cosmo.com.ua.
Керівник міні-притулку Наталія Вознюк наголосила, що в Україні дуже серйозна проблема з бездомними тваринами. Тому українцям варто не купувати улюбленців, а забирати їх з притулку.
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"Всі наші підопічні на момент пошуку нового будинку вже здорові, щеплені і мають ветпаспорт, а дорослі тварини стерилізовані. Ми впевнені, що більш вдячного вихованця, ніж з притулку, складно уявити, адже він вже знає, що таке життя на вулиці і поверне вам вашу любов сторицею", – запевнила Вознюк
У проекті взяли участь: В'ячеслав Соломка, Роман Грищук, Олександр Попов, Олена Алимова, Аня Гресь, Інна Приходько і Катерина Звездіна.
Актор Роман Грищук
PR-директор Одеського кінофестивалю Катерина Звездіна
Акторка Інна Приходько
Актор, телеведучий В'ячеслав Соломка
Актор, телеведучий Олександр Попов
Акторка Альона Алімова
Акторка, блогерка Ася Гресь