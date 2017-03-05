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Визначено 20 найбільш дружніх міст світу

14:23, сьогодні 646 Читать новость на русском
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США / Фото з відкритих джерел

Туристичний сервіс Hostelworld визначив найкращі міста світу не лише для подорожей, а й для пошуку друзів.

Про це розповіли на Business Insider.

Аналітики з Hostelworld опитали близько 12 тисяч людей з різних міст і країн світу та з'ясували і визначили, в яких місцях у них з’являється найбільше друзів для спілкування.

Результати базувались на трьох факторах: соціальна активність – як часто місцеві жителі зустрічаються з друзями і користуються соцмережами; ставлення до спілкування – яке значення вони надають їхньому спілкуванню та чи ставлять інтереси іншої людини вище власних; соціальна обстановка – наскільки жителі міста відкриті до інших людей, чи толерантні вони та довірливі.

Відповіді респондентів експерти Hostelworld розмістили в рейтингу найбільш дружніх міст світу:

1. Гетеборг, Швеція

2. Стокгольм, Швеція

3. Чикаго, США

4. Бостон, США

5. Нью-Йорк, США

6. Копенгаген, Данія

7. Мадрид, Іспанія

8. Рим, Італія

9. Гамбург, Німеччина

10. Дублін, Ірландія

11. Торонто, Канада

12. Сідней, Австралія

13. Париж, Франція

14. Балтімор, США

15. Варшава, Польща

16. Гельсінкі, Фінляндія

17. Ванкувер, Канада

18. Мілан, Італія

19. Берлін, Німеччина

20. Куала-Лумпур, Малайзія

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Теги: Культура LifeStyle США Подорожі Швеція Данія Ірландія Австралія Франція Польща Фінляндія Канада
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