Визначили дату парламентських виборів у Німеччині

В Німеччині назвали дату проведення чергових парламентських виборів.

Новий Бундестаг обиратимуть 24 вересня 2017 року. Відповідна пропозиція надійшла від Федерального уряду країни. За результатами виборів до парламенту в Німеччині сформують і новий уряд.

Нині, за результатами соціологічних опитувань, найвищий рівень довіри має Ангела Меркель. Її підтримують 56% громадян. Суперником Меркель від соціал-демократів, найімовірніше, буде Зігмар Габріель. Свою довіру лідеру партії висловили 35% німців.

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Формально, остаточну дату проведення виборів до парламенту має ще затвердити Федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук.