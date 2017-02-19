Визначились усі фіналісти нацвідбору на Євробачення-2017

У третьому, останньому, півфіналі національного відбору на Євробачення-2017 перемогли O.Torvald та MELOVIN. Від суддів найменше балів отримав – відомий співак Віталій Козловський, а максимальний бал поставили гурту KADNAY. Оголошено результати глядацького голосування #нацвідбору #Євробачення2017. У фінал виходять MELOVIN і O.Torvald! pic.twitter.com/4mtT2VUOzT — UA:Перший (@1tvua) 18 лютого 2017 р. Глядачі один бал віддали Singing Pants, а найкращим, на думку глядачів був MELOVIN. Читайте також: Назвали вартість квитків на Євробачення-2017 Таким чином у фіналі нацвідбору виступатимуть Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald та MELOVIN 24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

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