Визначились усі фіналісти нацвідбору на Євробачення-2017

У третьому, останньому, півфіналі національного відбору на Євробачення-2017 перемогли O.Torvald та MELOVIN.
Від суддів найменше балів отримав – відомий співак Віталій Козловський, а максимальний бал поставили гурту KADNAY.
Глядачі один бал віддали Singing Pants, а найкращим, на думку глядачів був MELOVIN.
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Таким чином у фіналі нацвідбору виступатимуть Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald та MELOVIN
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