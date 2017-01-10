Визначилися фаворити президентських перегонів Європарламенту

Визначилися двоє фаворитів на посаду президента Європарламенту.

В перегонах лідирують Джанні Піттелла від фракції "Соціалістів і демократів" та протеже Берлусконі Антоніо Таяні з "Європейської Народної партії".

Водночас, ЄНП оприлюднила текст таємної угоди із соціалістами. Документ уклали три роки тому, коли президентом Європарламенту обрали Мартіна Шульца. Його однопартійці – соціал-демократи – тоді пообіцяли за підтримку свого кандидата віддати голоси претенденту від консерваторів після відходу з посади Мартіна Шульца.

Зазначимо, що більшість євродепутатів із проросійськими поглядами гуртуються навколо соціал-демократів. Тож перемога їхнього кандидата може означати збільшення проросійського впливу на європейців.

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Нагадаємо, Європарламент має обрати президента 17 січня. Він замінить Мартіна Шульца, який залишив посаду і повернувся у німецьку політику. Голосування буде таємним. На відміну від попередніх виборів, сьогодні між ЄНП та соціал-демократами немає згоди, щодо єдиного кандидата.