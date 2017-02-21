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Визнання РФ "паспортів" "Л/ДНР" може ускладнити виконання Мінських домовленостей, – генсек ОБCЄ

20:57, сьогодні 88 Читать новость на русском
Заньєр запевнив, що ОБСЄ продовжує стежити за дотриманням Мінських домовленостей в Україні
Заньєр запевнив, що ОБСЄ продовжує стежити за дотриманням Мінських домовленостей в Україні / ukrinform.com

На засіданні Радбезу ООН Генсек ОБСЄ Ламберту Заньєр висловив занепокоєння щодо недавніх оголошень про визнання Росією документів самопроголошених в Україні республік.

За словами Ламберту Заньєра, такі дії Росії стали кроком назад від і так "дуже далекої" мети зупинити війну на Донбасі. Крім цього, підкреслив Генсек ОБСЄ, рішення визнавати такі "документи", "звичайно ж, фактично означає визнання і тих, хто їх видає".

Генсек також додав, що моніторингова місія ОБСЄ продовжує стежити за дотриманням Мінських домовленостей в Україні.

Читайте також: Порошенко вимагає потужніших санкцій проти Росії за визнання "паспортів" бойовиків

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "паспортів" та інших "документів", які видаються терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР" жителям окупованого Донбасу.

Теги: Політика АТО ОБСЄ Мінські домовленості
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