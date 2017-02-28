Визнати російську окупацію та заборонити торгівлю з окупантом: Київрада готує звернення до президента, Кабміну та ВР

28 лютого постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків підтримала проект рішення депутатів фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ.

Проект "Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України" підготували Сергій Гусовський та Олег Макаров.

У тексті звернення йдеться про те, що наразі відсутнє належне законодавче регулювання та чітка політична позиція з питань, що стосуються фактично окупованих територій Донецької та Луганської області. Також зазначається, що внаслідок відсутності законодавчої бази та послідовної політики щодо окупованих територій продовжується торгівля з окупантами території України. Це зумовлює посилення ресурсного потенціалу та наповнення бюджету окупантів та держави-агресора, а також створює передумови для подальших посягань на суверенітет і територіальну цілісність Української держави. Крім того, триває фінансування підприємств, які розташовані на окупованій території України, не дивлячись на те, що лише окупант контролює здійснення будь-якої діяльності на окупованій території.

У проекті рішення підкреслюється, що протягом усіх 3-х років збройного конфлікту Україна і досі не визнала окупацію окремих частин Донецької та Луганської області, а Російська Федерація починає зникати з офіційних документів України як першоджерело цього збройного конфлікту. Окрім того, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 8-р План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передбачає фінансування підприємств на окупованих територіях.

Як йдеться у проекті рішення депутатів фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ, така політика держави викликає обурення людей, проявом якого стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Добровольці, які в 2014 році стали на оборону нашої держави, що не мала достатніх військових сил для захисту українського народу, через 3 роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від передової та допомагає Російській Федерації фінансувати окупацію.

Проект рішення передбачає наступну низку звернень:

– до Верховної Ради України із закликом визнати Російську Федерацію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні Закону України;

– до Кабінету Міністрів України із закликом скасувати розпорядження від 11.01.2017 № 8-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження";

– до Президента України із закликом підтримати визнання російської окупації та заборону торгівлі з окупантом.

Розгляд даного проекту рішення має відбутися вже на наступному пленарному засіданні Київради, яке заплановане на 16 березня 2017 року.