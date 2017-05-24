Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?

Візовий режим з Росією знову став темою обговорення для українських політиків. Восени 2016 року Верховна Рада так і не винесла цей законопроект на голосування. Наразі ЗМІ повідомляють, що парламентарі збираються найближчим часом розглянути це питання.

Чи доцільно вводити візовий режим з РФ, і які наслідки такого кроку, розбиралися журналісти сайту "24".

Спроба №2

У жовтні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроект про введення візового режиму з Російською Федерацією. Але, вочевидь, не вистачало голосів для підтримки цього документу. Навіть у фракціях коаліції – БПП і "Народному фронті", – схоже, немає одностайної підтримки цього законопроекту.

Не виключено, що і Петро Порошенко не прагнув йти на такий радикальний крок. Одна з причин – Москва у відповідь також може запровадити візи для українців, що стане перепоною для тисяч наших заробітчан, які працюють в РФ. Це одразу б призвело до незадоволення Порошенком з боку мешканців сходу і півдня України, де й так рейтинги президента і провладних сил низькі. Хоча тепер – після утвердження "безвізу" з ЄС введення віз для українців Росією буде не таким болючим.

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Крім того, Путін міг посилити ескалацію військових дій на Донбасі, що призвело б до збільшення втрат ЗСУ.

Чому питання про введення візового режиму України з Росією сьогодні знову актуальне? По-перше, як показує час, Кремль продовжує користуватися нерішучістю України і посилює військову агресію на сході нашої держави. З початку року і до цього часу триває військове напруження біля Авдіївки і в інших районах Донбасу, а Росія не припиняє постачати на окуповані території озброєння і людський ресурс.



Після відключення російських соцмереж введення віз для росіян – логічний крок

По-друге, введення візового режиму було б досить логічним після закриття низки російських сайтів і соцмереж "Однокласники" та "ВКонтакте". Це рішення відносно спокійно сприйняли в Україні, тоді як у Росії дуже бурхливо відреагували на те, що Кремль втратив можливість вести свою пропаганду серед українців. Зомбувати наших громадян буде складніше. Тому це ще раз підтвердило, що потрібно закрити кордони для громадян РФ і ввести більш жорсткий контроль.

Рішення необхідне, але проблему на сході не вирішить

Як зазначив у коментарі сайту "24" голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран, проголосувати за введення візового режиму з Росією – недовго, і голоси будуть. А от забезпечити його технічне впровадження набагато складніше. Щорічно українсько-російський кордон перетинають щонайменше мільйон громадян РФ.

Більше мільйона російських громадян їздять в Україну, і щоб всім їм надати візу, потрібні технічні можливості. А в нас немає посольств і консульств. Коли ці перешкоди будуть усунені, то можна запроваджувати візовий режим з Росією,

– переконаний експерт.



Візи не завадять російським бойовикам безперешкодно потрапляти на Донбас

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, візовий режим повинен бути частиною системної роботи з розірвання зв’язків з РФ і створення режиму захисту національних і економічних інтересів, інформаційного простору.

Повинна бути стратегічна програма. Але поки все робиться несистемно, і більшою мірою це хаотичне застосування заходів щодо Росії. Приміром, блокування російських інтернет-ресурсів варто було робити ще в 2014 році. Але і зараз рішення носить більше символічний характер, спрямоване на пасивних споживачів російського продукту. Активні користувачі соціальних мереж шукатимуть обхідні шляхи,

– вважає Кулик.

Те, що рішення більше політичне, переконаний і волонтер Віталій Дейнега, який погоджується з тим, що візовий режим з Росією необхідний.

Нам треба переорієнтувати людей, туристів-заробітчан з Росії максимально на Європу, тому що їздячи в Європу вони відповідно будуть привозити трошки інші цінності і не потраплятимуть під вплив російської пропаганди,

– зазначає Дейнега.

При цьому експерти переконані, що візи не стануть перепоною для проникнення російської агентури на територію України, а тим більше ніяк не вплинуть не зменшення кількості бойовиків, яких Росія перекидає на окуповані території Донбасу. Однак, як зауважує Віталій Дейнега, такий крок стане продовженням розірвання культурних зв’язків із Росією. Це, за його словами, не дасть моментального результату – лише протягом 3-5 років, так само, як і безвізовий режим з Європою. Але матиме суттєві наслідки з кожним роком своєї дії.

Як відповість Росія, і чи не стане це кроком до ізоляції?

Думки експертів щодо того, чи стане Росія відповідати дзеркально, тобто також вводити візи для українців, розділилися. Спостерігачі переконані, що відповідь буде, але не факт, що Москва запровадить візи. Це непрямо підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, який зазначив, що Росія наразі не вирішила, як буде реагувати в разі введення Україною віз для росіян. Але, само собою, Кремль від такої перспективи не в захваті. За словами Пєскова, візовий режим з РФ загрожує Україні "негативним ефектом".

Як вважає Сергій Таран, Кремль може навпаки активніше роздавати російські паспорти українцям чи якісь перепустки, щоб заохотити наших громадян мати прив'язку до РФ.

За словами Віталія Кулика, Москва не піде на введення віз для українців, а навпаки.

РФ спрощуватиме процедуру отримання українцями російського громадянства, надаватиме різні преференції. Цим Кремль показуватиме, що "захищає" інтереси російськомовного населення тоді, коли Україна вводить обмежувальні заборонні заходи,

– підкреслює Кулик.

Натомість Віталій Дейнега вважає, що Росія запровадить візи. З ним погоджується і голова правління "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, зазначаючи, що в такому випадку громадяни України будуть змушені вилаштуватися в черги при російських консульствах в Україні, "підстави для існування яких благородно продовжує створювати українська влада".

На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, це буде певна ізоляція України.

З людьми з Росії треба спілкуватися і показувати, що в нас краще, ми отримали "безвіз", ідуть реформи і прокуратура не сталінська, чиновники дійсно заповнюють е-декларації. Якщо ми це будемо показувати, то допомагатимемо РФ виходити з сірої зони. Тоді буде, що Росія – Північна Корея, а Україна – Південна. Але, якщо Україна себе ізолює, то Північною Кореєю будемо ми. Не можна, щоб влада йшла в автократію, бо дуже легко управляти державою, затягнувши всі паски, і даючи всім вказівки,

– наголосив Микола Давидюк.

Віталій Дейнега зазначає, що, крім введення візового режиму, є набагато важливіші питання, які мусить вирішити влада. Це зменшення російського капіталу в українській економіці, впливу його на наші мас-медіа, а також питання Української православної церкви Московського патріархату.



Чим нині керується влада: інтересами України чи політичною доцільністю?

Богдан Яременко зауважує: без розірвання дипломатичних відносин, без законодавчого визначення російської збройної агресії проти України, "що би не вигадувала українська влада – це сприйматиметься як напівкрок, напівзахід, вигадка, призначена приховати власну політичну неспроможність".

Введення візового режиму стане черговою спробою української влади грати на настроях найбільш політично активних громадян, патріотів. Але стану війни повною мірою може відповідати не візовий режим, а заборона на подорожі між Україною та РФ за винятком тих випадків, на які існує згода українських спецслужб,

– наголошує Яременко.

Та навіть незважаючи на те, що, можливо, введення візового режиму з Росією – не першочергове завдання, не факт, що політики зважаться його підтримати. Почнуться закулісні переговори, народні депутати почнуть торгуватися, хоча йдеться про захист національної безпеки України. Можливо, такий крок не принесе миттєвих результатів. Але рішення потрібне. Зрозуміло, що введення візового режиму запізніле, і все повинно робитися системно. Та чергове відкладення питання лише підтвердить, що влада керується не інтересами держави, а політичною доцільністю і власними рейтингами.

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