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Візовий режим з Росією несе багато ризиків, – експерти

15:08, сьогодні 566 Читать новость на русском
Візовий режим України з Росією: ризики
Візовий режим України з Росією: ризики / Аналитика Медиа

Українські політики та експерти виокремлюють низку ризиків від введення візового режиму з Росією. Серед них – збільшення кількості безробітних в Україні, створення складнощів для кримчан та інші чинники.

Про це йдеться в огляді української та російської преси Наталії Лебідь для сайту "24".

Повну версію пубілкації читайте тут: Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим

"Візовий режим з Росією треба було вводити давно. Якщо ми його досі не ввели, ми не хочемо відокремлювати себе від "руского міра", – говорить екс-голова українського МЗС Володимир Огризко в коментарях виданню Online.ua. На питання, хто заважає введенню візового режиму з РФ, дипломат відповів: "В Україні, як і на Заході, є люди, які сподіваються, що можна переконати, переорієнтувати і повернутися до попередніх відносин".

Синдром "потерпи, може розсмокчеться" продовжує діяти. Ось це причина нашої непослідовності, коли ми маємо ситуацію "ні вашим, ні нашим",
– пояснив він.

Тим часом існують певні застереження, на які вказує, приміром, кандидат політичних наук Олеся Яхно-Белковська. З її слів, ймовірний візовий режим України з Росією несе декілька ризиків. "По-перше, ситуація з Кримом: це буде означати, що тоді будуть існувати візи і з Кримом, що ускладнить ситуацію. По-друге, значна кількість українських громадян в Росії таке рішення може сприйняти вельми негативно (…) По-третє, інформаційна складова. У цій темі Росія може виграти інформаційну війну в Україні (…) Але в перспективі, я думаю, ми все-таки рухаємося в напрямку візового режиму. Що стосується безпеки, то, як ми знаємо, в'їзд громадян Росії і так здійснюється виключно за закордонними паспортами", – цитує експерта сайт "Главред".

Є ще один нюанс. Українські медіа нагадують, що при всьому бажанні Україна не зможе швидко впровадити візові новації. "Якщо народні обранці все ж проголосують за введення візового режиму з Російською Федерацією, то, як нам пояснили джерела в МЗС, сам механізм може бути запущений тільки через шість місяців після письмового повідомлення Москви. Необхідно півроку, щоб уряд та міністерства закордонних справ схвалили порядок отримання віз. Поки складно говорити про те, яку процедуру оберуть для цього. Є й інша складність – консульські установи обох країн не готові до напливу людей, яким будуть необхідні візи. А українців, які перебувають на території РФ на сьогоднішній день, налічується кілька мільйонів", – зазначає "Комсомольська правда в Україні".

Читайте також: Візовий режим з Росією: в Раді проводять підготовку

Більше оптимізму демонструють спікери з Верховної Ради. У парламенті цю тему підняв глава фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. "Нагадаю про законопроект щодо введення візового режиму з Росією. Ми повинні використовувати всі виправдані методи для боротьби з агресором, який повинен заплатити високу ціну за напад на нашу державу", – сказав він на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

А нардеп від НФ Андрій Тетерук зазначив, що його фракція в парламенті вже шукає голоси для прийняття відповідного рішення.

Ідею введення віз з РФ підтримав і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. "Упевнений, що в разі введення Україною візового режиму з країною-агресором РФ таке рішення буде позитивно сприйнято всіма нашими міжнародними партнерами", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?

Теги: Україна Політика Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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