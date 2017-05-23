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"Вконтакте" та "Одноклассники" як поле вербування нової агентури російської розвідки

Політичні акценти 18:23, сьогодні 260 Читать новость на русском

Російські соціальні мережі та поштові сервіси опинилися в Україні поза законом. А все тому, що вони повністю підконтрольні російським спецслужбам, які через "Вконтакте" та "Одноклассники" збирали інформацію про українських користувачів та навіть координували теракти.

16 травня українські юзери російських соціальних мереж запам’ятають, напевне, надовго. Адже саме цього дня президент Петро Порошенко вирішив поставити шлагбаум на шляху спілкування 60-річних бабусь з, наприклад, того ж Харкова з їхніми однолітками не лише у Конотопі та Чорноморську, але й у далекому Воронежі та Набережних Челнах.

Адже саме 16 травня український президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно санкцій по відношенню до низки російських компаній, зокрема, "Mail.ru", "Вконтакте", "Яндекс", "Одноклассники" та деяких інших. Під гарячу руку потрапили також розробники відомих антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" та "DrWeb".

Санкції ввели терміном на 3 роки. Але мало хто сумнівається, що вони будуть автоматично продовжені. Це підтвердив і сам Петро Порошенко, пообіцявши, що санкції будуть зняті лише тоді, коли українську землю полишить нога останнього російського військового. Оскільки це може затягтися на невизначений час, особливо у випадку з анексією Криму, санкції, по суті, є пожиттєвими.

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Які ж причини спонукали українську владу вдатися до таких "нелюдських кроків"?

Спеціалісти з кібер-безпеки давно попереджають, що "Одноклассники", "Вконтакте" та "Mail.ru" активно використовуються з метою, по-перше, пропаганди і контрпропаганди в інтересах російських спецслужб; по-друге, вкидання дискредитуючої та фейкової інформації щодо України, інших країн колишнього СРСР, ЄС і США; по-третє, як мережа координації діючої і вербування нової агентури російської розвідки; по-четверте, для відпрацювання планів мобілізації громадян країн пострадянського простору і російськомовної діаспори в західних країнах; по-п’яте, для збору інформації персонального і ділового характеру про іноземних громадян, зокрема українців; і нарешті, по-шосте, для підготовки і проведення акцій терористичного характеру.

Отже, як бачимо, вагомі підстави забанити російські соціальні, а насправді, розвідувально-диверсійні сайти, що продовжують діяти в інтересах ФСБ Росії, справді були. Та й непрямим підтвержденням правильності кроку є те, що таке рішення надто не сподобалося Кремлю.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Песков вже заявив, що "це черговий прояв недружньої та недалекоглядної політики Києва стосовно РФ та порушення права людей на Україні на отримання інформації, що шкодять інтересам населення України".

Залишається подякувати колишнім "старшим братам" за чергову мудру настанову і нагадати їм старе російське прислів’я – "Ума палата, да разума маловато". Це якраз пасує кремлівським очільникам, які досі продовжують вірити, що українці і росіяни це один народ, насильно розділений витівками американців.

Зрештою, й самі "Одноклассники" та "Вконтакте" не що інше як погані копії, зідрані з американських соцмереж на зразок Facebook. А українські програмісти мають радіти, адже відтепер з’являється поле для креативу та створення українського програмного забезпечення. Як кажуть, святе місце порожнім не буває.

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Автор: Тарас Березовець
Теги: Заборона ВКонтакте Яндекс "Азов" Політичні акценти
Джерело: 24 Канал
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