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Влада хоче знищити НАБУ через свого аудитора, — Соболєв

01:48, сьогодні 10 Читать новость на русском

Президентська фракція намагається призначити підконтрольного аудитора Національного антикорупційного бюро Найджела Брауна.

На засіданні антикорупційного комітету знову стояло питання аудитора для НАБУ. Члени комітету з "БПП" та "Народного фронту" наполягають на голосуванні за свого кандидата. Це Найджел Браун – приватний детектив з Великобританії. В Україну прилетів спеціально на засідання комітету

Іншу інформацію про Найджела Брауна знайшли громадські активісти. Вони повідомили, що на нього в Британії відкрили кримінальну справу за спробу дати хабар поліцейському.

А компанія, де працював детектив, мовляв, отримувала гроші з офшорів російських олігархів Березовського і Ходорковського.

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Голова комітету Єгор Соболєв пояснив, що конкурс на посаду аудитора НАБУ проводили ще в грудні. Тоді переміг Роберт Сторч, який раніше займався аудитом американських правоохоронців ФБР та Інтерполу. На думку Соболєва, ця кандидатура владі невигідна, бо вони хочуть кишенькового аудитора, який допоможе їм вбити незалежність НАБУ. Бо орган веде невигідні владі справи.

Сам Найджл Браун уже висловив незадоволення роботою НАБУ. На питання, хто його запросив в Україну, не відповів. Так само як і не підтвердив інформацію про кримінальні справи проти нього.

Ви переймаєтесь, що я втрутився зараз, і що ми руйнуємо певні процеси. Ці питання ви маєте задавати людям з Адміністрації Президента, а не мені,
– заявив кандидат в аудитори НАБУ Найджел Браун.

Усунення з перегонів Сторча і намагання нав'язати комітету позаконкурсного кандидата Брауна занепокоїло і посольство США. Також підтримку американському кандидату в аудитори висловили в посольстві ЄС.

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Засідання комітету закрили без рішення. Єгор Соболєв повідомив, що постанову про доопрацювання питання мав підписати спікер парламенту. Однак цього не зробив. Соболєв планує провести консультації з Президентом щодо позиції його фракції.

Автор: Анна Калюжна, Поліна Литвинова
Теги: Україна Політика НАБУ Блок Петра Порошенка Єгор Соболєв Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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