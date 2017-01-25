15:41
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 14:00: Реставрація Мойсея. Електронні квитки
Випуск новин
15:10, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Влада Китаю заговорила про діалог з Трампом

15:05, сьогодні 288 Читать новость на русском
Трамп
Трамп "недолюблює" Китай / vice.com

Китай хоче діалогу з новою адміністрацією США для врегулювання суперечок.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає Reuters.

Він зазначив, що Китай буде радо сприяти двостороннім відносинам країн, але лише за умови дотримання принципу "єдиного Китаю".

У Китаї також застерегли Трампа від торгівельної війни і додали, що від неї постраждають обидві країни.

Читайте також: ЗМІ Китаю застерегли Трампа від "провокативних" заяв щодо Тайваню

Нагадаємо, попри негласну заборону у міжнародних відносинах спілкуватись з Тайванем Дональд Трамп напряму поговорив з лідером Тайваню Цай Інвень, що викликало обурення у влади Китаю.

Теги: Китай Дональд Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 839
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 2585
Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
сьогодні, 08:37 Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
Михайло Голубєв 3 6941
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
1311
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
З Росії в Україну тече небезпечна вода, – ЗМІ
 26 серпня 2016 , 21:28
ЗМІ оприлюднили відео, де Онищенка вчать як правильно "зливати" компромат
 15 грудня 2016 , 17:04
Скандал щодо перепоховання Олеся: з'явилась інформація, хто стане наступним
3 січня , 17:47 5
Генерал-майор пояснив, чому Донбас неможливо звільнити військовою силою
 11 січня , 15:43 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук