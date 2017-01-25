Влада Китаю заговорила про діалог з Трампом

Китай хоче діалогу з новою адміністрацією США для врегулювання суперечок.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає Reuters.

Він зазначив, що Китай буде радо сприяти двостороннім відносинам країн, але лише за умови дотримання принципу "єдиного Китаю".

У Китаї також застерегли Трампа від торгівельної війни і додали, що від неї постраждають обидві країни.

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