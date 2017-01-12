Влада Криму звинувачує кримських мусульман у насильницькому захопленні влади в Росії

Зокрема, таку додаткову статтю інкримінують тим кримчанам, яких уже звинуватили в участі у забороненій в Росії міжнародній ісламській політичній організації "Хізбут Тахрір".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Курбендінов. Нагадаємо, що російський Верховний суд назвав її терористичною і заборонив у 2003 році. Тепер фігурантам цієї справи – Руслану Зейтуллаєву, Рустему Ваїтову, Нурі Примову і Ферату Сайфуллаєву – загрожує від 12 до 20 років за ґратами. Читайте також: З'явилася інформація, через які саме програми заборонили "Дождь"

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