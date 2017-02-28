Влада намагається мене зачистити, – Савченко

Народний депутат Надія Савченко заявила, що влада вже декілька разів намагалася її "прибрати".

Про це вона сказала під час брифінгу.

"Перший дзвінок був – це наказ Банковій на моє зачищення, другий наказ – на провокацію адміністрації Авакова, наступна диверсія вже готується, але тепер я розумію, що буду говорити правду до кінця", – наголосила Надія Савченко.

Політик додала, що вона не зробила жодного злочину. Всі злочини, на її думку, скоює влада.

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До слова, нардеп Надія Савченко, яка нещодавно побувала в окупованому Донецьку, вважає, що недоцільно називати ворога "сепаратистами".