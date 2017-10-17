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Влада обіцяла скасувати недоторканність ще три роки тому, – експерт

14:00, сьогодні 746
В Києві проходять акції протесту
В Києві проходять акції протесту / Главком

Вимоги, які озвучують протестувальники, були нинішньою владою оголошені тоді, коли вона ще була в опозиції – під час Революції Гідності. Тому ухвалення відповідних законів буде лакмусовим папером відповідальності нинішнього політичного класу перед громадянами України за свої обіцянки.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

За словами експерта, в українській політиці давно пора започатковувати таке поняття, як політична культура, яка, зокрема, передбачає і політичну відповідальність за свої обіцянки. І нинішня влада повинна була виконати свої обіцянки – скасувати депутатську недоторканність і змінити виборче законодавство давно. І не чекати 2020 чи 2030 року.

Політики, в першу чергу, Верховна Рада, повинні усвідомити, що політика – це не просто відповідальність за обіцянки, а й відповідальність перед майбутнім країни. І закони, прийняття яких вимагають українці, так чи інакше матимуть вплив на майбутнє в частині формування політичної еліти, яка, на жаль, відсутня,
– зауважує Бала.

Як підкреслює політолог, ухвалення законів, яких вимагає громадськість, просто перезріло. Ці питання потрібно було вирішити ще три роки тому, коли була обрана нова влада.

"Ситуація набуває небезпечних тенденцій, бо політики постійно намагаються петляти. Всі говорять про скасування недоторканності, а не хочуть вносити законопроект на розгляд парламенту. Говорять про боротьбу з корупцією, а антикорупційного суду досі немає", – наголошує Віталій Бала.

На переконання експерта, від того, наскільки політики усвідомлюють, в першу чергу, і своє майбутнє, залежатиме, чи приймуть ці закони.

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві проходять масові акції протесту. Активісти вимагають прийняти закон про антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий виборчий закон з системою відкритих списків. Президент Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про обмеження депутатської недоторканності.

Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики протести Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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