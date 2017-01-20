Влада України сподівається на 8 мільярдних траншів від МВФ

Україна сподівається на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою EFF з Міжнародним валютним фондом в обсязі 9,9 млрд дол. до кінця 2018 року.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на текст листа про наміри, які готуються президентом, прем'єр-міністром, головою НБУ і міністром фінансів для отримання чергового, 4-го траншу, кредиту МВФ. Згідно з повідомленням видання, 4-й транш кредиту в розмірі 1 млрд дол. Україна очікує отримати в лютому. У підсумку, із загальної суми 4-річного кредиту на 17,5 млрд дол., Україна отримає 8,6 млрд доларів. Читайте також: Порошенко анонсував новий транш від МВФ Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 роки 7 траншами,

– мовиться в документі.

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