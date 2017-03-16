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Влада ввела блокаду, щоб не розкрити корупційні схеми, – експерт

12:46, сьогодні 2062 Читать новость на русском
Чому влада ввела бокаду
Чому влада ввела бокаду / rbc.ua

Рішення РНБО про економічну блокаду має суто політичне забарвлення і не вирішує проблеми з тимчасово окупованими територіями.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов. Він зауважив, що влада просто намагається перехопити ініціативу протестних настроїв, щоб локалізувати можливі іміджеві втрати внаслідок розкриття корупційної складової схем постачань вугілля.

Найбільшу загрозу для влади несе не блокування залізничних колій, а розкриття корупційної складової постачань вугілля,
– наголосив Снєгірьов.

"Незрозумілим залишається, яким чином вже після прийняття рішення РНБО на ці підприємства постачаються безкоштовна українська електроенергія і газ? В такому випадку це пряме фінансування тероризму", – додав експерт.

Тому, на думку Снєгірьова, хоча рішення РНБО є, ключове питання постачання на підприємства ОРДЛО електроенергії, газу і води досі не вирішене.

Водночас, як вважає експерт, Петро Порошенко відверто шельмує, говорячи, що основною метою економічної блокади є повернення підприємств під юрисдикцію України. За його словами, за день до рішення РНБО з’явилися повідомлення компанії "Метінвест", що вона не втратила контроль за своїми підприємствами і продовжує ефективну економічну діяльність.

Дуже б хотілося побачити документи про зміну власника цих підприємств і їхню націоналізацію. Якщо цього не відбулося, то всі заяви РНБО – не більше, ніж просто заяви. Про яке повернення підприємств ми говоримо, якщо вони і так перебувають під нашою юрисдикцією? – наголошує експерт.

Тому, говорить Снєгірьов, фракціям "Самопомочі" і ВО "Батьківщина", яких звинувачують у зв’язках з Кремлем через блокаду, треба вийти на трибуну і вимагати відповіді на ці питання.

Нагадаємо, 15 березня РНБО вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.

Читайте також: Офіційна блокада: що означає припинення торгівлі з окупованим Донбасом

Теги: Україна Політика Блокада Петро Порошенко РНБО Самопоміч
Джерело: 24 канал
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