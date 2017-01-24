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Власника мережі "Обжора" залишили під арештом через підтримку тероризму, – ЗМІ

19:46, сьогодні 68 Читать новость на русском
Мережа
Мережа "Обжора" / Фото з відкритих джерел

Апеляційний суд Києва залишив під арештом власника і керівника торгової мережі "Обжора", яка здійснювала діяльність на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, пишуть "Коментарі".

Прізвище підозрюваного в реєстрі не вказана, проте наголошується, що це "власник і керівник ТОВ" Леотекс Груп"(торгова мережа "Обжора ")".

"Органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи (організації), а саме в тому, що ОСОБА_2 будучи власником і керівником ТОВ" Леотекс Груп "(торгова мережа "Обжора"), яка здійснює торговельну діяльність на території терористичної організації "ДНР" та сплачує відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування, в серпні 2015 сплатила в "Республіканському банку "ДНР" грошові кошти в сумі 108000 російських рублів (54000 грн.) за сплату ліцензії на алкоголь", – сказано в рішенні суду.

В даний момент слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22016130000000061 від 01.03.2016 р, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Нагадаємо, власника мережі "Обжора" затримали в грудні минулого року, пізніше Печерський районний суд прийняв рішення про його арешт строком на 60 діб - до 19 лютого нинішнього року.

Адвокат затриманого Павло Батура оскаржив це рішення суду, проте Апеляційний суд Києва залишив рішення без змін.

У рішенні Печерського районного суду повідомляється, що після захоплення самопроголошеної "Донецької народною республікою" в 2014 році частини Донецької області, власник мережі "Обжора" за попередньою змовою з невстановленими особами з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації зареєстрував ТОВ "Леотекс Груп".

За інформацією так званого "Міністерства економічного розвитку Донецької народної республіки", ТОВ "Леотекс Груп" на території, де проводиться АТО, здійснює реалізацію продукції в торговельній мережі "Обжора".

Досудове розслідування встановило, що власник ТОВ "Леотекс Груп" за допомогою електронної пошти та мобільного зв'язку контролює діяльність супермаркетів "Обжора" на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, а також, через довірених осіб погоджує виплати заробітної плати та інших обов'язкових платежів.

За інформацією слідчого, в електронних файлах комп'ютера підозрюваного містилася інформація про прибутковість російського товару за ТОВ "Леотекс Груп", а також відомості щодо оподаткування та взаємні розрахунки.

Раніше СБУ повідомила про затримання топ-менеджера однієї з мереж супермаркетів за фінансування самопроголошеної "Донецької народної республіки".

"В кінці листопада співробітники спецслужби викрили в столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала працювати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени платили незаконним установам терористів. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру у вчиненні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ", – йдеться в повідомленні спецслужби.

Можливим затриманим представником "Обжори" у справі про фінансування тероризму може бути головний бухгалтер мережі Олена Муртазіна.

ЗМІ називають власником мережі "Обжора" депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва.

Теги: Україна Тероризм
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