19:09
20 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА СУТИЧКИ В КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 16:00: Порошенко доручив запровадити стипендії імені Героїв Небесної сотні
Випуск новин
17:01, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА СУТИЧКИ В КИЄВІ

Власників паспортів "ЛДНР" не впускатимуть в ЄС

15:40, сьогодні 347 Читать новость на русском
Якщо маєте паспорт
Якщо маєте паспорт "ДНР" чи "ЛНР", вас не впустять у ЄС / Getty Images

Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР", суперечить духу мінських домовленостей.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич.

Указ не відповідає духу мінських домовленостей,
– наголосила речник Єврокомісії.

В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації мінських домовленостей.

Документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР, не визнаються Європейським Союзом,
– наголосила Косьянчич.

Читайте також: Сусідня країна не впускає власників паспортів "ЛДНР"

Представник Єврокомісії також повідомила, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні у Мюнхені.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Євросоюз Мінські домовленості Європа Єврокомісія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандального Артеменка просто використовують
сьогодні, 17:01 Скандального Артеменка просто використовують
Николай Воробьев 315
Депутаты – кто они? Знаем ли мы правду о них?
сьогодні, 15:15 Депутаты – кто они? Знаем ли мы правду о них?
Станіслав Речинський 1731
Паспорта
сьогодні, 14:20 Паспорта "ДНР/ЛНР" нужны России, чтобы скрывать свои зверства на Донбасе?
Slava Rabinovich 1527
Як уникнути капканів Закону про споживче кредитування
сьогодні, 12:15 Як уникнути капканів Закону про споживче кредитування
Андрій Довбенко 621
Не о пенсии думайте, а инвестируйте в детей
сьогодні, 08:35 Не о пенсии думайте, а инвестируйте в детей
Зоя Казанжи 3813
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Ця війна закінчиться нашою перемогою, – командир славетної 72-ї бригади
 14 лютого , 10:48
Бабак Тимко спрогнозував, коли почнеться весна
 2 лютого , 14:12 1
Автівку розірвало об відбійник і сталося займання
19 листопада 2016 , 18:30
Кабмін таки схвалив підвищення акцизу на алкоголь і сигарети
 23 серпня 2016 , 15:42 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук