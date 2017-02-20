Власників паспортів "ЛДНР" не впускатимуть в ЄС

Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР", суперечить духу мінських домовленостей.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич.

Указ не відповідає духу мінських домовленостей,

– наголосила речник Єврокомісії.

В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації мінських домовленостей.

Документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР, не визнаються Європейським Союзом,

– наголосила Косьянчич.

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Представник Єврокомісії також повідомила, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні у Мюнхені.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.



Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.