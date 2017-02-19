22:48
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

Власників паспортів "ЛДНР" треба довічно позбавляти громадянства України, – аналітик

20:07, сьогодні 1007 Читать новость на русском
За паспорти
За паспорти "ДНР" та "ЛНР" треба позбавляти українських паспортів / Getty Images

Необхідно схвалити закон, що передбачає вихід з громадянства України осіб, які отримали паспорти "ДНР" та "ЛНР".

Про це у своєму блозі написав політичний аналітик, юрист і громадський активіст Олександр Солонько.

Після того, як Кремль визнав "паспорти" "ЛДНР", Україна повинна нарешті почати робити те, чого не стала робити навесні 2014 року. Має бути створений реєстр усіх громадян України, чия участь у колабораціонізмі зафіксована. Той, хто отримає такий "паспорт", або той, чия участь в антиукраїнській діяльності підтверджена, автоматично втрачає українське громадянство без права його відновлення. Довічно. Це повинно бути закріплено законодавчо. Ніяких винятків,
– вважає Солонько.

Політичний аналітик не вважає свою ідею радикальною і вважає, що офіційний Київ марно втрачає час.

Читайте також: У відповідь на визнання "паспортів" терористів Україні варто визнати Ічкерію, – боєць АТО

"Якщо цього не буде зроблено, якщо не будуть припинені економічні відносини з окупантами, не будуть визнані території окупованими Російською Федерацією з закріпленням цього в українському законодавстві, ми автоматично легалізуємо псевдореспубліки. Навіть без різних спецстатусів, особливих зон і так далі", – вважає експерт.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Законодавство
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
ЄС вчить Україну бути відповідальною, однак її дії обурюють, – Геращенко
15 грудня 2016 , 18:02 1
Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту
28 грудня 2016 , 01:12
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук