Власників паспортів "ЛДНР" треба довічно позбавляти громадянства України, – аналітик

Необхідно схвалити закон, що передбачає вихід з громадянства України осіб, які отримали паспорти "ДНР" та "ЛНР".

Про це у своєму блозі написав політичний аналітик, юрист і громадський активіст Олександр Солонько.

Після того, як Кремль визнав "паспорти" "ЛДНР", Україна повинна нарешті почати робити те, чого не стала робити навесні 2014 року. Має бути створений реєстр усіх громадян України, чия участь у колабораціонізмі зафіксована. Той, хто отримає такий "паспорт", або той, чия участь в антиукраїнській діяльності підтверджена, автоматично втрачає українське громадянство без права його відновлення. Довічно. Це повинно бути закріплено законодавчо. Ніяких винятків,

– вважає Солонько.

Політичний аналітик не вважає свою ідею радикальною і вважає, що офіційний Київ марно втрачає час.

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"Якщо цього не буде зроблено, якщо не будуть припинені економічні відносини з окупантами, не будуть визнані території окупованими Російською Федерацією з закріпленням цього в українському законодавстві, ми автоматично легалізуємо псевдореспубліки. Навіть без різних спецстатусів, особливих зон і так далі", – вважає експерт.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.