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Власний смартфон випустив один з творців Android

10:49, сьогодні 309 Читать новость на русском
Essential Phone
Essential Phone / www.bbc.com

Один із творців операційної системи Android Енді Рубін випустив власний смартфон Essential Phone.

Про це повідомляє BBC.

Смартфон Essential Phone – це перший продукт невеликої компанії Essential, яку фінансує Playground, де засновником є сам Енді Рубін. Як повідомляють в джерелі, пристрій працювати на системі Android і продаватиметься в США за ціною 699 доларів. Essential Phone має титановий корпус, екран займає майже весь пристрій, але самого логотипу він немає.

Компанії Essential в перший час буде важко конкурувати з такими відомими компаніями, як Samsung, де на його долю припадає 21% продажів у світі, а в Apple - 14% ринку.

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Проте Рубін заявив, що, на його думку, на ринку Android-пристроїв є місце для ще одного великого гравця, крім Samsung. Essential має на меті стати великим брендом із цілою лінійкою продуктів.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої
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