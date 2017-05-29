Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути

Вже за декілька днів розпочнеться літо, а отже фестивальний сезон буде відкрито. На великих сценах під безкрайнім нічним небом музиканти готові вражати новими і крутими роботами, які вони плідно (або й не дуже) створювали у власних студіях (або де вдавалось).

Серед усього музичного різноманіття сайт "24" обрав 5 українських та 5 зарубіжних музичних прем’єр, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

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LATEXFAUNA – "Дослідниця"

Алкоголь, кутьож і так собі факт

Гурт, який, маючи в запасі тільки 6 пісень суржиком, підкорив навіть найвибагливішого слухача. І вже на перші концерти LATEXFAUNA зали набивалися аж під зав’язку.

Щодо нового треку, який до речі, офіційно є сьомим, то тут все просто. По-перше, як чесно зізнається вокаліст гурту Дмитро Зезюлін, писав слова в обіймах алкогольної феї. Напевно, тому текст писався не на папір, а на диктофон.

Це наш новий трек "Дослідниця", наша велика надєжда. Бо, може, іменно після цього трека, хоть хтось із нас п’ятьох потіряє дєвствєнность,

— так презентували композицію у соціальних мережах.

І знаєте що? А воно таки спрацювало. Вже через декілька днів успішно оженили барабанщика.

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MAiAK — The gates (to Untitled Kingdom)

Сізіф і його камінь

Київські музиканти представили першу частину двосерійної відеороботи разом із танцювальним театром Karakuli Dance Theatre.

Естетичне відео і якісна музика. Здається, краще такого тандему і не вигадаєш.

А вже через кілька днів музиканти презентували третій міні-альбом Untitled Kingdom.

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LATEXFAUNA – Helios

Лагідні пантери, геліос і ядерні моря

Так-так, знову вони. Бо вже ну дуже смачно звучить. Композиція "Helios" звучала неодноразово на концертах, проте свій студійний запис отримала лише в травні.

Як пояснив Зезюлін, пісня чекала свого часу. Бо хлопці хотіли саме Helios включити до другого EP, а точніше Season Two, як називають це музиканти.

"Helios" – про сингулярність у Всесвіті і всіх живих істот. Немає смерті, немає страху. Ми всі діти Сонця,

– так написали музиканти, а ми просто погоджуємося.

Більше музики сонячних "мальчіків" можна послухати тут.

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Плесо – "Грози"

Електроніка, сум і чужий дім

Львівський гурт "Плесо" презентував заключний сингл зі свого довгоочікуваного дебютного міні-альбому, який, до речі, також отримає назву "Грози".

Що дивує, так це відхід від традиційного гітарного звучання минулих композицій (наприклад, "Птаха") до чистого електронного звучання.

"Грози" точно є найтанцювальнішою піснею "Плесо", але, разом із тим, і найсумнішою,

– так про пісню відгукують самі музиканти.

Слухати та скачати міні-альбом "Грози" можна тут.

Garden Krist — Good Morning

Мінімалістична електроніка та музичний футуризм

А ще це ідеальна музика для танцювальної вечірки. Не для дригання під блискучою кулею під стелею, а для трушної вечірки.

Noize MC – "Марафон"

Старий і добрий Noize

"Марафон" звучить, як і звучали перші хіти Noize MC: панч на панчі, бадьорий, динамічний біт в куплетах, мінімалістична електроніка, пружні рифи в приспівах і ніякої нудоти.

Щодо кліпу – сюжету немає. Це просто набір ілюстрацій, що показують, до яких "Стадіонів" доросли музиканти із "підвалів".

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Електроні, вибухові моменти і приспів, який важко забути

"Whatever It Takes" – третя опублікована композиція з майбутнього альбому ƎVOLVE, який вийде вже 23 червня.

Сингл не відрізняється ні надривистим вокалом Дена Рейнольдса, ні крутим саундом, ні чимось унікальним для музичної індустрії. Однак, приспів після прослуховування реально важко викунути з голови.

Muse – Dig Down

Космічне звучання і віра в людство

Після мовчання з моменту виходу альбому Drones в 2015 році, це перший сингл і відео від британців Muse. "Dig Down" – просто окремий сингл, нового альбому поки чекати не доводиться.

Нехай ми і самотні, але, якщо ми захочемо, ми можемо змінити світ,

– так розповів фронтмен гурту Метт Беламі.

Героїнею кліпу стала відома модель і спортсменка Лорен Вассер, яка втратила ногу внаслідок токсичного шоку.

Mogwai – Coolverine

Кінець трилітньому мовчанню

З моменту виходу останнього альбому Mogwai пройшло довгих три роки. За цей час шотландці написали музику до декількох фільмів і трохи зникли з радарів.

Новий альбом Mogwai – "Every Country's Sun" – вийде вже 1 вересня. А сингл "Coolverine" – перша опублікована композиція.

Інструментальна новинка, в кращих традиціях Mogwai, створює навколо меланхолійну атомсферу.

Kasabian – For Crying Out Loud (альбом)

Відчайдушний порятунок гітарної музики

Альбом For Crying Out Loud повертає нас до "коріння" рок-музики, а саме до його справжнього і смачного звучання гітари. Окрім цього, можна вловити нотки рок-бойовичка, вестерну, уявити співи балад біля вогнища та насолодитися багатоголосим бек-вокалом.

Чи вдалося музикантам повернути гітарі колишню славу – оцінюйте вже самі.

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