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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Внаслідок ДТП у Києві постраждали 5 дітей

14:34, сьогодні 424 Читать новость на русском
Через негоду побільшало аварій
Через негоду побільшало аварій / ar.volyn.ua

Протягом минулої доби у Києві в аваріях постраждали п'ятеро дітей.

Про це повідомили медики, пише видання "Обозреватель".

Так, на Деміївській площі біля Центрального автовокзалу під колеса автомобіля потрапила 6-річна дитина.

У Дарницькому районі в ДТП постраждала 4-річна дівчинка-пасажир. Дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

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У Святошинському районі на розі вулиць Підлісна та Наумова під колеса автомобіля потрапив 10-річний школяр.

А біля Київського іподрому в Голосіївському районі в аварію потрапив автомобіль, в якому перебували дві школярки, 11 років. Одну дитину госпіталізували.

Теги: Київ Аварії та ДТП Україна
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