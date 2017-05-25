Внаслідок обстрілу бойовиками поранення отримали 4 українських бійців, – Штаб АТО

Лише з початку доби,25 травня, бойовики здійснили 26 обстрілів, в тому числі і з важкого озброєння.

Внаслідок бойових дій з початку доби четверо воїнів сил АТО зазнали поранень, повідомили у Штабі АТО.

Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки. Там бойовики обстрілювали оборонні укріплення ЗС України з мінометів різних калібрів, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї. А близько 14.00 години дня бандити два рази вдарили по наших позиціях з РСЗВ "Град".

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З напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська бойовики здійснили вогневий наліт, застосовуючи потужні артилерійські системи калібру 152 мм.

Відносне затишшя було лише на Луганському напрямку.