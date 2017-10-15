Внаслідок подвійного страшного теракту в Сомалі вже загинули 189 осіб

15 жовтня у столиці Сомалі Могадішо фактично одночасно сталися два жахливих теракти – спершу вибухнула замінована вантажівка та за деякий час пролунав ще один вибух, внаслідок чого значних руйнувань зазнав цілий район Мадіна.

Як повідомляє BBC, вибух начиненої вибухівкою вантажівки стався біля входу в готель в центрі міста. В результаті готель завалився та під його завалами залишилися люди.

Читайте також: У Пакистані смертник підірвався біля храму: є загиблі

Крім того, за словами місцевого жителя, стався ще один потужний вибух, який зруйнував фактично увесь район.

За останніми даними вже загинули 189 осіб і ще понад 200 зазнали поранень. Як наголосив представник місцевої поліції Мохаммед Хусейн, багато хто з жертв помер вже у лікарні від отриманих ран.

У зв’язку з трагедією президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед оголосив триденний траур.

Зауважимо, що це теракт вважається найбільшим у Сомалі за останні 10 років.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за подвійний теракт, щоправда сомалійський уряд пов'язує інцидент з угрупованням "Аль-Каїда".