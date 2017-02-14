Внаслідок вибуху на Одещині від будинку залишилось одне каміння

Увечері 13 лютого у селищі Доброслав, що на Одещині, в одному із житлових будинків стався потужний вибух.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова населеного пункту Людмила Прокопченко.

За її словами, вибух був такої сили, що від будинку залишилося одне каміння, а у сусідньому будинку повилітали шибки.

Також вона підкреслила, що за попередніми даними, інцидент трапився унаслідок витоку побутового газу.

Зауважимо, що на місці події працювала команда ДСНС.

"На момент вибуху людей у будинку не було, але рятувальники наразі розбирають завали і проводять обстеження місця події", – додала очільниця Доброслава.

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