Водій автобуса грубо обізвав бійця АТО та вигнав його з транспорту у Вінниці

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У Вінниці водій автобуса обізвав учасника АТО "дебілом" і вигнав військового із салону, який мав пільговий квиток.
Про це написала волонтер Таїса Гайда на своїй сторінці у Facebook.
"АТОвець їхав з госпіталя з дружиною. Купив пільговий квиток на автостанції, дружина – повний. Водій зайшов, зібрав гроші з безбілетників, а АТОвця, інваліда ІІ групи, вигнав. Викинув його сумку і обізвав "дебілом", – зазначила волонтер.
Читайте також: Вандали зруйнували пам'ятний знак воїнам АТО у Костянтинівці
Через зухвалу поведінку і неповагу до військового водія було звільнено. Окрім того перевізник видасть військовому моральну компенсацію у вигляді місячної зарплати водія, а також причіп дрів.
Також обласна адміністрація має проінформувати усіх перевізників про безкоштовне перевезення учасників АТО