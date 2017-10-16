Водій автобуса грубо обізвав бійця АТО та вигнав його з транспорту у Вінниці

У Вінниці водій автобуса обізвав учасника АТО "дебілом" і вигнав військового із салону, який мав пільговий квиток.

Про це написала волонтер Таїса Гайда на своїй сторінці у Facebook.

"АТОвець їхав з госпіталя з дружиною. Купив пільговий квиток на автостанції, дружина – повний. Водій зайшов, зібрав гроші з безбілетників, а АТОвця, інваліда ІІ групи, вигнав. Викинув його сумку і обізвав "дебілом", – зазначила волонтер.

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Через зухвалу поведінку і неповагу до військового водія було звільнено. Окрім того перевізник видасть військовому моральну компенсацію у вигляді місячної зарплати водія, а також причіп дрів.

Також обласна адміністрація має проінформувати усіх перевізників про безкоштовне перевезення учасників АТО