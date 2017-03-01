Водій охорони Захарченка протаранив натовп на зупинці: є жертви

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Олександр Захарченко в оточенні охорони / Соцмережі

28 лютого 2016 року водій автомобіля з підрозділу особистої охорони ватажка "ДНР" Олександра Захарченка здійснив наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що в результаті інциденту загинула одна цивільна особа. "Керівництвом служби охорони адміністрації так званої "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їхнім співробітником", – наголосили розвідники. Читайте також: Автобус з окупованої Горлівки потрапив в аварію в Росії, є постраждалі

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