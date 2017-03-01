Водій охорони Захарченка протаранив натовп на зупинці: є жертви

28 лютого 2016 року водій автомобіля з підрозділу особистої охорони ватажка "ДНР" Олександра Захарченка здійснив наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що в результаті інциденту загинула одна цивільна особа.
"Керівництвом служби охорони адміністрації так званої "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їхнім співробітником", – наголосили розвідники.
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