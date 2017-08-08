Водій вийшов відремонтувати тролейбус: легковик збив його насмерть

У Києві авто насмерть збило водія тролейбуса, коли той намагався полагодити свій транспортний засіб.

Смертельна ДТП трапилась ввечері 7 серпня на проспекті Ватутіна у Києві.

Дивіться також: Гнали на шаленій швидкості: опублікували фото екстремального ДТП у Києві

Як інформує "Еспресо", у службовому тролейбусі злетіла контактна мережа і водій вийшов її відремонтувати.

В цей час проспектом на великій швидкості їхав Volkswagen Passat. Через погану видимість водій легковика не помітив водія тролейбуса на проїжджій частині і збив його.

Удар був настільки сильним, що тіло чоловіка відлетіло приблизно на 20 метрів від місця аварії і на капоті автомобіля утворилась вм'ятина.

Загиблому було 40 років.