Водії автомобілів на іноземній реєстрації зібралися під стінами Верховної Ради

Під стіни Верховної Ради з'їхались більше сотні машин з іноземними номерами.

Водії приїхали з різних куточків країни. Вимагають легалізувати автівки з європейською реєстрацією та ухвалити відповідний закон. Активісти запевняють, що перекривати рух не збираються. Кажуть: акція мирна і безстрокова. Читайте також: Грошей немає: керівник Укравтодору поскаржився на ями на дорогах Нагадаємо, під час попередньої акції у січні власники автівок з іноземними номерами частково перекривали рух на в'їздах до Києва. А біля Бориспільської траси палили шини. Тоді на блокуванні шляхів активісти не зупинились. Аби донести свої вимоги урядовцям пікетували Кабінет Міністрів.

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