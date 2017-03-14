Водії автомобілів на іноземній реєстрації зібралися під стінами Верховної Ради
17:01, сьогодні 331 Читать новость на русском
Під стіни Верховної Ради з'їхались більше сотні машин з іноземними номерами.
Водії приїхали з різних куточків країни. Вимагають легалізувати автівки з європейською реєстрацією та ухвалити відповідний закон.
Активісти запевняють, що перекривати рух не збираються. Кажуть: акція мирна і безстрокова.
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Нагадаємо, під час попередньої акції у січні власники автівок з іноземними номерами частково перекривали рух на в'їздах до Києва. А біля Бориспільської траси палили шини. Тоді на блокуванні шляхів активісти не зупинились. Аби донести свої вимоги урядовцям пікетували Кабінет Міністрів.
Джерело: 24 Канал
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