Водії вантажівок повністю заблокували міжнародну трасу Київ – Одеса

Біля міста Умань, що на Черкащині, водії фур заблокували в обох напрямках міжнародну трасу М-05 Київ – Одеса.

Про це повідомила користувач Оксана Корсак на своїй сторінці у Facebook.

"Перевізники хочуть, щоб працювали пункти ГВК по Україні, без "зелених коридорів обраним" і корупції в роботі УТБ. Розблокувати трасу не збираються до приїзду УТБ з мобільними вагами", – йдеться у дописі.

Внаслідок блокування траси утворився затор. На місце приїхав патруль поліцейських, які розвертають автомобілі недалеко від місця блокування.

Згодом жінка повідомила, що водії, які заблокували трасу, просять ГВК по всій Україні з однаковими умовами перевезення згідно закону.

"Станом на 18:30 рух розблоковано, чекаємо на УТБ з вагами. Водії за збереження доріг, шляхом встановлення ГВК по всій країні, але правила для всіх однакові повинні бути", – додала Оксана