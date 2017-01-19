Водохреща на передовій: як відзначили свято українські захисники

Попри постійні обстріли, солдати знайшли кілька хвилин на свято. На Водохреща бійці 72 бригади пірнули в ополонку.

Кількадесят вояків 72 бригади сьогодні, 19 січня, полишили на побратимів позиції на передовій. Але ненадовго – лише щоб відсвяткувати Водохреща та пірнути в ополонку.

До масового заходу підготувались: встановили намет, підвезли чай та солодощі. А воду освятив священик, який також служить у бригаді. Всі, хто прийшли, зголосилися добровільно. Після молитви та освячення бійці хутко приступили до справи – роздяглися і пірнули в крижану воду.

Опісля бійці привітали з Водохрещам всіх українців: "Всю країну вітаємо з цим світлим святом. Бажаємо українцям міцного здоров'я, мирного неба і благополуччя усій нашій державі. Вітаємо усіх з цим днем, родини військовослужбовців і всіх людей на цій добрій землі. Зі святом вас. Країна в нас вірить, ми переможемо".

Читайте також: Водохреща мало не закінчилось бійкою у Кропивницькому через радянський марш