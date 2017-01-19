  • укр
  • рус
23:15
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком
Випуск новин
21:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Водохреща на передовій: як відзначили свято українські захисники

22:15, сьогодні 178 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Попри постійні обстріли, солдати знайшли кілька хвилин на свято. На Водохреща бійці 72 бригади пірнули в ополонку.

Кількадесят вояків 72 бригади сьогодні, 19 січня, полишили на побратимів позиції на передовій. Але ненадовго – лише щоб відсвяткувати Водохреща та пірнути в ополонку.

До масового заходу підготувались: встановили намет, підвезли чай та солодощі. А воду освятив священик, який також служить у бригаді. Всі, хто прийшли, зголосилися добровільно. Після молитви та освячення бійці хутко приступили до справи – роздяглися і пірнули в крижану воду.

Опісля бійці привітали з Водохрещам всіх українців: "Всю країну вітаємо з цим світлим святом. Бажаємо українцям міцного здоров'я, мирного неба і благополуччя усій нашій державі. Вітаємо усіх з цим днем, родини військовослужбовців і всіх людей на цій добрій землі. Зі святом вас. Країна в нас вірить, ми переможемо".

Читайте також: Водохреща мало не закінчилось бійкою у Кропивницькому через радянський марш

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
На старт, внимание… реформируем!
сьогодні, 22:41 На старт, внимание… реформируем!
Лев Парцхаладзе 372
Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
сьогодні, 21:01 Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
Анна Косинська 939
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
сьогодні, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
1052
Поход танка
сьогодні, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 1866
Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
сьогодні, 19:01 Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
Інна Жолобович 2625
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Матіос виступив за легалізацію зброї
26 липня 2016 , 08:26 5
Справа Єфремова: піар чи відновлення справедливості
2 серпня 2016 , 13:45 3
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук