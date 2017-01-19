Водохреще по-козацьки. Бійці стрибнули в ополонку під носом у ворога

Біля ворожих позицій бійці 92 окремої механізованої бригади влаштували справжнє козацьке Водохреще.

Про це сказано на сторінці бригади у Facebook.

Як сказано у повідомленні, сьогодні близько 6 години ранку командир бригади разом з групою розвідників прибули до одного з водоймищ. Там, поки не зійшло сонце, за козацьким обрядом освятили воду спеціальними наговорами.

Командир переконує – через цю освячену воду бійці отримали "природній гарт здоров'я на цілий рік".

Такої традиції на фронті 92 бригада дотримується вже третій рік поспіль.

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