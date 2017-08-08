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"Вогонь і лють": Трамп вдався до погроз на адресу КНДР

23:02, сьогодні 536 Читать новость на русском
Трамп погрожує КНДР
Трамп погрожує КНДР "вогнем і люттю" / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.

Про це американський лідер сказав журналістам у Національному гольф-клубі Trump в Бедмінстері, Нью-Джерсі, повідомляє Reuters.

"Північна Корея краще б не робила жодних погроз Сполученим Штатам. Вони зустрінуться з вогнем та люттю, яких світ ніколи не бачив", – сказав Трамп.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп КНДР Ядерна безпека
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