"Вогонь і лють": Трамп вдався до погроз на адресу КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.

Про це американський лідер сказав журналістам у Національному гольф-клубі Trump в Бедмінстері, Нью-Джерсі, повідомляє Reuters.

"Північна Корея краще б не робила жодних погроз Сполученим Штатам. Вони зустрінуться з вогнем та люттю, яких світ ніколи не бачив", – сказав Трамп.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії.