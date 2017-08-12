Вогонь спалахнув в античному заповіднику "Пантікапей" у Криму

У центрі окупованої Керчі на горі Мітрідат в археологічному комплексі "Пантікапей" сталася серйозна пожежа.

Вогонь знищив значну частину рослинності на території, яка охороняється, пише ресурс "Крим. Реалії".



У Керчі на території заповідника "Пантікапей" сталася пожежа

Зокрема, було знищено рослинність в районі місця проведення розкопок стародавнього городища, а також поряд з руїнами акрополя, що є найпопулярнішою пам'яткою та однією із візитівок Керчі.

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Вогонь знищив рослинність поряд з руїнами акрополя

До слова, випалену землю обмежено парканом археологічного заповідника.



Паркан відділяє випалену землю

У самому ж заповіднику відмовляються від будь-яких коментарів.

Зауважимо, що у Керчі пожежі відбуваються регулярно, оскільки в місті є безліч ділянок з сухою травою. Так, за словами місцевого МНС, Керч входить до числа найбільш уразливих для загорянь міст півострова.

Крім того, через дефіцит води та велику протяжність міста, пожежники приїжджають на загоряння не вчасно.



Пожежі у Керчі – не рідкість

Востаннє пожежа на горі Мітрідат трапилася 7 липня – тоді суха трава загорілася на схилах гори, а згодом вогонь поширився на велику територію.