Vogue опублікував фото кримських татарок в автентичному одязі

Журнал Vogue опублікував світлини кримськотатарських моделей у їхньому традиційному національному вбранні.

Однією з моделей стала дизайнерка Еді Карімова, яка народилася в Євпаторії, а тепер мешкає у Києві. На кадрах вона постає у червоній жакардовій сукні, схожу на ту, яку більше 100 років тому носила її бабуся.

Аліме Карімова, її сестра на фотографіях має заплетене волосся з підвісками як символ незаміжньої жінки у кримськотатарській культурі.

Ельнара Абдулаєва, інструкторка з танців, одягнута у вельветову сукню із золотистими вишивками, а інша модель – Евеліна Мамбетова вбрана у феску із золотими монетами та оздобленим коміром.

Стилістом одягу для фотозйомки стала українка Надія Шаповал, якій вдалося врятувати кілька кримськотатарських костюмів з анексованої території Криму.

Радниця міністра культури Есма Аджиєва для зйомки моделей принесла срібний пасок 100-річної давнини.

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