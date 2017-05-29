Фанати Гаррі Поттера створили трейлер до фільму-приквелу про Волдеморта

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Незалежна студія Triangle опублікувала трейлер фільму "Волдеморт. Походження нащадка", який зняли фанати саги про Гаррі Поттера.
В картині йде мова про те, як Том Редл став лордом Волдемортом після випуску з Гоґвортса. Однією з героїнь стала Ґриша МакЛаґен, спадкоємиця Ґодрика Ґрифіндора, яка розслідує вбивство Ґепзіби Сміт. МакЛаґен з трейлеру впевнена, що Редл причетний до злочину.
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До слова, в сазі про Гаррі Поттера молодий Редл вбив багату чарівницю, щоб вкрасти у неї чашу Пенелопи Ґафелпаф і медальйон Салазара Слизерина, щоб зробити з них кристражі.
Дивіться трейлер про Волдеморта тут:
Як відомо, зйомки стрічки почалися у 2016 році, а гроші на виробництво картини творці збирали за допомогою кампанії на Kickstarter.
Крім того, студія Triangle також повідомила, що у неї є дозвіл від компанії Warner Bros., яка володіє правами на екранізацію саги про Гаррі Поттера. Прем'єра фільму запланована на осінь 2017 року.