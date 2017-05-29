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Фанати Гаррі Поттера створили трейлер до фільму-приквелу про Волдеморта

15:03, сьогодні 131
Трейлер до фільму-приквелу про Волдеморта від фанатів Гаррі Поттера
Трейлер до фільму-приквелу про Волдеморта від фанатів Гаррі Поттера / Скрін з відео

Незалежна студія Triangle опублікувала трейлер фільму "Волдеморт. Походження нащадка", який зняли фанати саги про Гаррі Поттера.

В картині йде мова про те, як Том Редл став лордом Волдемортом після випуску з Гоґвортса. Однією з героїнь стала Ґриша МакЛаґен, спадкоємиця Ґодрика Ґрифіндора, яка розслідує вбивство Ґепзіби Сміт. МакЛаґен з трейлеру впевнена, що Редл причетний до злочину.

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До слова, в сазі про Гаррі Поттера молодий Редл вбив багату чарівницю, щоб вкрасти у неї чашу Пенелопи Ґафелпаф і медальйон Салазара Слизерина, щоб зробити з них кристражі.

Дивіться трейлер про Волдеморта тут:

Як відомо, зйомки стрічки почалися у 2016 році, а гроші на виробництво картини творці збирали за допомогою кампанії на Kickstarter.

Крім того, студія Triangle також повідомила, що у неї є дозвіл від компанії Warner Bros., яка володіє правами на екранізацію саги про Гаррі Поттера. Прем'єра фільму запланована на осінь 2017 року.

Теги: LifeStyle Кіно Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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