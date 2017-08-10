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Володимир Кличко подався у викладачі

21:41, сьогодні 2334 Читать новость на русском
Володимир Кличко прочитає курс лекцій студентам у Швейцарії
Володимир Кличко прочитає курс лекцій студентам у Швейцарії / Boxmir.com

Український боксер Володимир Кличко після оголошення про завершення спортивної кар'єри подався до Швейцарії. Там він прочитає курс лекцій в університеті St.Gallen.

Про це повідомляє офіційний сайт фан-клубу братів Кличків.

Зазначається, що Кличко-молодший викладатиме студентам у Санкт-Галлені свій навчальний курс інновацій у менеджменті, "ініціатором якого сам Доктор "Сталевий Молот" і є".

Читайте також: Як Володимир Кличко проводить час після заяви про завершення кар'єри: фото

Згідно з повідомленням, навчальна програма називається CAS Change & Innovation Management і розроблена самим Володимиром Кличком спільно з KMG і швейцарським університетом Санкт-Галлена.

Володимир Кличко прочитає курс лекцій студентам у Швейцарії

Нагадаємо, 3 серпня легендарний український спортсмен Володимир Кличко оголосив про закінчення професійної боксерської кар'єри.

Теги: Новини України Бокс Володимир Кличко Освіта Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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