Володимир Путін "обзавівся" церковними захисниками

Росіяни мають нав'язливу ідею: перетворити Володимира Путіна в царя, а Російську Федерацію в імперію.

Після того, як в Думі запропонували карати критиків Путіна на законодавчому рівні, церква теж захистила російського гаранта від "злих очей".

За словами диякона Володимира Василика, влада очільника Кремля прирівнюється до Бога, тому всі, хто ображають Володимира Путіна – грішники.

Хто хулить правителя країни, чи то царя, генерального секретаря або президента, робить хамський гріх. Безпокараність за вчинення хамського гріха привело до революції 1917 року. Тому зараз вкрай потрібний закон про захист честі і гідності президента,

– заявив Володимир Василик.

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