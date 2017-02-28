Волонтер показав апокаліптичні фото Пісків

Волонтер Богдан Масляк оприлюднив фото із нещадно зруйнованого обстрілами селища Піски, що на Донеччині.
Фото волонтер опублікував у Facebook.
Поселення фактично зруйноване, вам це звичайно відомо, але "вживу" це набагато жахливіше виглядає. Це виглядає, як картинка з гри про апокаліпсис. Мандруєш повз вщент зруйновані будинки, здалеку чути глухі удари мін об землю, постріли. Натрапляєш на зруйнований дитячий майданчик. Погляд привертає дитяча гірка на фоні спаленої машини,
– написав він.
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