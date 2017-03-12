Волонтер показав тренування військових поблизу Донецького аеропорту

Українські танкісти, які отримали планшети із програмою "Армор" для ведення вогню із закритих вогневих позицій, поїхали ознайомлюватися з ними в "польових умовах".

Фото з навчань на своїй сторінці виклав волонтер Сергій Тахмазов.

Планшети, якими обладнали військових, були куплені за гроші, зібрані волонтерами. Однак зараз для батальйону піхоти 72 ОМБр, які перебувають на передовій йде збір коштів на забезпечення їх потреб.

Не забувайте, що спокій та затишок мирного життя забезпечує нам Збройні Сили України. Пам'ятайте про це,

– написав волонтер.

Читайте також: Що Міноборони може купити на фінансову допомогу від США – версія нардепа