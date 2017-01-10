Волонтер розкаявся через наклеп на українських військових

Учасник "Волонтерського десанту" Олексій Ліпіріді спростував раніше поширену ним інформацію про те, що 8 січня в Києві група військовослужбовців влаштувала масову бійку.

Про це він написав у Facebook.

Волонтер заявив, що оцінив ситуацію не сповна та своїми діями вчинив інформаційну диверсію щодо ЗСУ.

Я абсолютно щиро усвідомлюю зроблену помилку! Це приклад того, як можна нашкодити! Свої висновки я зробив і прошу вибачення у ЗСУ,

– написав він.

Нагадаємо, Ліпіріді раніше заявив, що 8 січня в Києві група військовослужбовців влаштувала масову бійку. Близько 15 людей вийшли на вулицю і "пішли стінка на стінку".