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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Волонтер розповів, чому ватажки "ЛДНР" почали нервувати

15:12, сьогодні 1506 Читать новость на русском
Терористи Олександр Захарченко та Ігор Плотницький
Терористи Олександр Захарченко та Ігор Плотницький / Фото з відкритих джерел

Ультиматум терористів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького щодо розблокування залізничних шляхів може бути частиною сценарію, пов'язаного з візитом Надії Савченко на окупований Донбас.

Таку думку висловив ветеран війни на Донбасі, волонтер Андрій Римарук у коментарі виданню "Обозреватель".

"В черговий раз вони (бойовики, – "24") придумують якісь казки. Хоча зрозуміло, що раз вугілля з тієї сторони не виходить, то ватажки бойовиків не заробляють на ньому гроші і від цього нервують", – вважає він.

За словами Римарука, якщо говорити про побутове споживання вугілля – то населенню України воно особливо не потрібне, адже опалювальний сезон скоро закінчується.

Взагалі думаю, що їхній ультиматум – це черговий сценарій підтанцьовки до приїзду Наді Савченко,
– додав ветеран.

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Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. У протилежному випадку вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, заява бойовиків про те, що припинять постачати вугілля Києву, лише блеф.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Війна на Донбасі Блокада вугільна промисловість
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