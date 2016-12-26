Волонтер розповів, від чого справді загинули воїни, тіла яких передали сепаратисти

Відбулася первинна судмекспертиза тіл офіцерів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, що загинули на Світлодарський дузі та яких українській стороні передали сепаратисти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Олександр Сурков.

За попереднім висновком спеціаліста, "слідів тортур й знущань немає, смерть настала унаслідок кульових поранень". Інфа від тих, хто брехати не навчений. Це ті, хто безпосередньо вели переговори й забезпечили весь процес. Офіцери, яких я знаю особисто з 2014 року. На жаль, вони категорично забороняють вказувати свої імена,

– зазначив він.

Також волонтер додав, що тіла відправлено до Дніпра, де буде здійснено вже повне обстеження.

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Нагадаємо, напередодні терористи "ЛНР" передали українській стороні тіла двох загиблих на Світлодарській дузі воїнів, які служили у 54 бригаді ЗСУ – лейтенанта Ярового з позивним "Шайтан" і солдата Байкуса з позивним "Ваха".